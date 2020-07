I raggi ultravioletti disattivano il coronavirus, i risultati di uno studio italiano (Di mercoledì 15 luglio 2020) I raggi ultravioletti disattivano il coronavirus. I risultati di uno studio italiano. MILANO – I raggi ultravioletti disattivano il coronavirus. A dirlo è uno studio italiano condotto dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con l’Istituto nazionale dei tumori e quello di astrofisica. Clerici: “In spiaggia senza mascherina” A spiegare i risultati di questo studio è stato il professore Mario Clerici, primo firmatario della ricerca e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi ai microfoni del Corriere della Sera. “Abbiamo utilizzato delle lampade a ... Leggi su newsmondo

