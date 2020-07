I preti, quelli che fanno male alla Chiesa: organizza un rosario contro la legge contro omotransfobia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Succede a Lizzano, cittadina in provincia di Taranto. Come racconta A nna Puricella su Repubblica Bari : Il "rosario per la famiglia" era stato voluto dal parroco della Chiesa San Nicola, e comunicato ... Leggi su globalist

Succede a Lizzano, cittadina in provincia di Taranto. Il "rosario per la famiglia" era stato voluto dal parroco della chiesa San Nicola, e comunicato con un post sui social (poi rimosso) con cui invit ...

Bufera sulla parrocchia nel Tarantino: “Preghiamo per difendere la famiglia dal disegno di legge contro l’omotransfobia”

TARANTO. Un rosario per la famiglia. «Per difenderla dalle insidie che la minacciano tra cui il disegno di legge contro l’omotransfobia». Un invito diretto, affisso in chiesa e inoltrato sui social. I ...

