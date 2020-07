I giudici sull'arresto di Bellomo, ex consigliere di Stato: "Può umiliare altre donne" (Di mercoledì 15 luglio 2020) di Isabella MaselliPer Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, la sua scuola “Diritto e Scienza” per la preparazione al concorso in magistratura, era solo “un possibile ulteriore bacino cui attingere per la ricerca di relazioni con donne attraverso il sistema delle borse di studio”. Ne è prova la “relazione sentimentale patologica” con una donna conosciuta nel 2004 su un sito internet di incontri, quindi “al di fuori del contesto accademico”, con “forti analogie con i casi oggetto” dell’indagine della Procura di Bari che ha portato al suo arresto. E’ il ragionamento dei giudici del Tribunale del Riesame di Bari che il 10 luglio hanno ripristinato, dopo quasi un anno, la misura cautelare degli arresti domiciliari ... Leggi su huffingtonpost

