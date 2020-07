I favolosi Ottanta (anni) di Renato Pozzetto. Snobbato dai critici e adorato dagli italiani - (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pedro Armocida L'attore simbolo di una stagione lontana gode ancora di grande popolarità, anche fra i giovani. E da giorni è celebrato da televisioni, social e web Nato nell'anniversario della presa della Bastiglia, alla fine ha conquistato il cinema italiano nei meravigliosi attenzione, iperbole contro i negazionisti anni '80, gli stessi che ha compiuto proprio ieri. Scrivere di Renato Pozzetto il giorno dopo il suo compleanno fa capire che cosa vuol dire essere veramente «popolari» in Italia. Dove non è facile essere amati da tanti né tantomeno mettere d'accordo tutti: destra, sinistra, Nord, Sud e Centro. La prova? I social si sono trasformati in un lungo tappeto ricamato da continue citazioni, meme (il più gettonato quello con la foto di Sylvester Stallone ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : favolosi Ottanta LaFolla.it - "Il cinema horror italiano 1970 - 1990" La Folla I favolosi Ottanta (anni) di Renato Pozzetto. Snobbato dai critici e adorato dagli italiani

Nato nell'anniversario della presa della Bastiglia, alla fine ha conquistato il cinema italiano nei meravigliosi attenzione, iperbole contro i negazionisti anni '80, gli stessi che ha compiuto proprio ...

Bob Marley, 40 anni fa l'indimenticabile concerto di Milano: io c'ero

La storica esibizione di San Siro, manifesto di una generazione che metteva in cantina gli anni Settanta, aprendo di fatto una nuova era Quarant'anni fa Bob Marley, accompagnato dai fedelissimi Wailer ...

Nato nell'anniversario della presa della Bastiglia, alla fine ha conquistato il cinema italiano nei meravigliosi attenzione, iperbole contro i negazionisti anni '80, gli stessi che ha compiuto proprio ...La storica esibizione di San Siro, manifesto di una generazione che metteva in cantina gli anni Settanta, aprendo di fatto una nuova era Quarant'anni fa Bob Marley, accompagnato dai fedelissimi Wailer ...