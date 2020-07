Hong Kong: Trump firma la legge che pone fine al trattatamento preferenziale del territorio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Donald Trump ha annunciato durante una conferenza stampa del 14 luglio di aver firmato un ordine esecutivo per punire la Cina per l'”oppressiva” legge di Sicurezza nazionale imposta a Hong Kong. Mentre Trump fatica a contenere la pandemica di coronavirus in casa, l’amministrazione continua la lotta, a colpi di sanzioni e divieti, contro Pechino. In questo caso il presidente ha firmato una proposta di legge già apparovata dal congresso statunitense che penalizza le banche di Hong Kong che fanno business con gli ufficiali cinesi e di fatto pone fine al trattamento preferenziale dell’ex-colonia britannica. «D’ora in poi, ... Leggi su giornalettismo

VittorioSgarbi : Non pensavo di aver fatto proseliti a Hong Kong... - repubblica : Coronavirus, terza ondata a Hong Kong, l'ex colonia richiude. Bolsonaro 'stufo' della quarantena [aggiornamento del… - repubblica : Trump attacca la Cina: “Ha portato la maledizione del coronavirus”. Nessun privilegio a Hong Kong - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @ItalyQanons: Il Presidente @realDonaldTrump ha appena firmato un ordine esecutivo per ritenere la Cina responsabile delle sue azioni op… - LorenzoLamperti : Riposizionamenti -