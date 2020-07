Hong Kong, Trump annuncia sanzioni alla Cina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato oggi una legge, approvata all’unanimità dal Congresso, che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi per le nuove regole sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e alle banche che fanno affari con loro. Lo ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Oggi – ha detto Trump – ho firmato anche un ordine esecutivo che mette fine al trattamento preferenziale per Hong Kong, che ora avrà le stesse condizioni della Cina continentale. Non ci saranno più privilegi e trattamenti di favore”. La decisione è stata presa pochi giorni dopo l’approvazione di Pechino della nuova legge sulla sicurezza nazionale ... Leggi su italiasera

VittorioSgarbi : Non pensavo di aver fatto proseliti a Hong Kong... - MediasetTgcom24 : Usa, Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong | 'Pechino responsabile della pandemia' #Usa… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Nathan Law, da Hong Kong all'esilio: 'Non fate affari con Pechino' [dal nostro corrispondente ANTONE… - paolovarsi1 : Pechino denuncia la ‘Legge sull’autonomia di Hong Kong’ degli USA, promette sanzioni Pechino denuncia la ‘Legge sul… - giapmos : New York Times sposta parte sede di #HongKong a #Seoul #NYT -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, il New York Times sposta la redazione a Seul: "Troppa incertezza" la Repubblica Apple accusata di ostacolare le proteste di Hong Kong

Secondo un nuovo rapporto, la società di Cupertino è accusata di ostacolare le proteste di Hong Kong per aver censurato un'app di proteste contro la Cina. Gli sviluppatori di PopVote di Hong Kong, app ...

Borsa: ottimismo in Asia, tassi BoJ invariati, Tokyo +1,56%

(ANSA) – MILANO, 15 LUG – Ventata d’ottimismo sui listini di borsa di Asia e Pacifico dopo che la Banca Centrale Giapponese (BoJ) ha lasciato invariati i tassi, indicando comunque la sussistenza di ri ...

