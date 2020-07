Hirving, finalmente! 183 giorni dopo Napoli-Perugia, Lozano torna titolare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tocca ad Hirving Lozano, finalmente. Il messicano farà parte del tridente con Milik e Politano che affronterà il Bologna, sfruttando quindi l'ampia rotazione di Gattuso dopo lo sforzo col Milan di appena 3 giorni fa. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Hirving, finalmente! 183 giorni dopo Napoli-Perugia, Lozano torna titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Hirving finalmente

Carlo Alvino, giornalista, con un tweet ha svelato una mossa di Gattuso in vista del match contro il Bologna in programma stasera. Hirving Lozano, dopo uno "scontro" contro Gattuso per scarso impegno ...Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino, con un messaggio su Twitter, ha dato le ultime indiscrezioni sulla probabile formazione del Napoli che stasera se la vedrà con il Bologna nel match del Dall'Ara ...