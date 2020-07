Hillary Clinton: “Dobbiamo essere pronti se Trump non volesse lasciare la Casa Bianca dopo la sconfitta” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Hillary Clinton, ex Segretario di Stato ed ex First Lady, ha affermato in un’intervista nel programma di Trevor Noah di essere molto preoccupata. Anche secondo lei, qualora Trump perdesse a novembre contro Joe Biden, si rifiuterebbe di una transizione pacifica del potere. L’intervista di Hillary Clinton Hillary Clinton ha esposto le sue preoccupazioni in un’intervista … Leggi su periodicodaily

mittdolcino : Siamo alle minacce dichiarate [di Hillary Clinton contro Trump]: bene direi, almeno uno dei due vincerà tutto (e l'… - domenicodeluchi : @Marco_dreams Se solo il loro sistema elettorale desse ad ogni voto lo stesso peso, nel 2016 avrebbe vinto Hillary… - Bossina8 : Parla quella che ha perso le ultime elezioni e per 4 anni ha cospirato con i suoi compari e alleati stranieri per d… - JohSogos : @Agenzia_Ansa @JoeBiden Il pedofilo assassino amico di bombe e gas sarin di Obama e Hillary Clinton .—. - MCoventry6 : INSANE LUNATIC -

Ultime Notizie dalla rete : Hillary Clinton Hillary Clinton accetterebbe il fatto che la gente voti per Trump, ma "non con piacere" Sputnik Italia Harry, il principe infelice ora chiede aiuto alla cognata Kate. Meghan: «Le voci spiacevoli solo rumori»

LA MOGLIE Ma intanto proprio ieri Meghan Markle ha fatto il suo discorso più esplicito da quando ha lasciato la Royal Family, in un video registrato per il Girl Up 2020 Leadership Summit, a cui sono i ...

America 2020: Trump e la lezione della Polonia

Non si vince di solo coronavirus. La lezione arriva da uno stretto alleato politico di Donald Trump: il sovranista Andrzej Duda del partito Diritto e Giustizia che ha avuto la meglio, anche se di misu ...

LA MOGLIE Ma intanto proprio ieri Meghan Markle ha fatto il suo discorso più esplicito da quando ha lasciato la Royal Family, in un video registrato per il Girl Up 2020 Leadership Summit, a cui sono i ...Non si vince di solo coronavirus. La lezione arriva da uno stretto alleato politico di Donald Trump: il sovranista Andrzej Duda del partito Diritto e Giustizia che ha avuto la meglio, anche se di misu ...