Highlights e gol Milan-Parma 3-1 | Serie A 2019 2020 VIDEO

Gli Highlights e tutti i gol del match tra Milan e Parma, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Tre punti importantissimi per il Milan. La squadra di Pioli batte il Parma e sfrutta il mezzo passo falso del Napoli, bloccato a Bologna. Una vittoria che permette ai rossoneri di agganciare gli azzurri e mettere pressione alla Roma, impegnata tra poco a Udine. I ducali erano passati in vantaggio con Kurtic al 44′, poi arriva la rimonta di Ibra e compagni, firmata da Kessié, Romagnoli e Calhanoglu.

