Highlights e gol Bologna-Napoli 1-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Bologna-Napoli 1-1, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Partita subito in discesa per la formazione partenopea in vantaggio dopo sette minuti con il colpo di testa vincente di Manolas sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per il Bologna c’è la beffa di due gol annullati: prima con Mbaye e poi con Palacio, entrambi in fuorigioco. Ma all’80’ c’è il pareggio: Soriano serve Barrow che col mancino sorprende Meret. Leggi su sportface

