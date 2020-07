Highlights e gol Arsenal-Liverpool 2-1, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Arsenal-Liverpool 2-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Premier League 2019/2020. Reds in vantaggio dopo 20′ con Manè, che raccoglie l’assist di Robertson e batte Martinez. Il pareggio dei padroni di casa arriva però dopo appena 12′ e porta la firma di Lacazette, il quale approfitta di un inaspettato errore di Van Dijk e sigla l’1-1. I gunners riescono persino a portarsi avanti, a 1′ dall’intervallo, con Nelson, bravo a finalizzare un’azione partita da un errore di Alisson. Nella ripresa tante sostituzioni e tante ammonizioni, ma nessun gol. L’Arsenal vince 2-1 e resta in corsa per l’Europa. Il ... Leggi su sportface

