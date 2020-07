Hellas Verona, Juric: «Il rigore non c’era. Mia reazione esagerata» (Di giovedì 16 luglio 2020) Ivan Juric ha commentato la sconfitta subita contro la Roma: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro la Roma. CONCRETEZZA – «Abbiamo fatto una bella partita, ma gli episodi hanno fatto la differenza. Ci è mancato quello spunto in attacco che ci avrebbe portato al pareggio». CONDIZIONE – «I ragazzi mi sorprendono ogni giorno. Non posso fare troppo turnover, ma si stanno superando». ESPULSIONE – «Il rigore non c’era, ho esagerato nella reazione. Va bene così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

