Heather con mascherina: “Si torna dove eravamo, lo avevano promesso” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Heather Parisi, novella Cassandra. Dopo aver lungamente elogiato la gestione dell’emergenza del Coronavirus in quel di Hong Kong, Paese nel quale vive da anni e dove sono riusciti a gestire la situazione senza lockdown e misure restrittive come in Italia, oggi, che nella città è tornata una nuova ondata di contagi e sono stati costretti a riusare le mascherine, la showgirl commenta su Instagram: Back to the future !!! Preparatevi, si torna a dove eravamo. In fondo ce lo avevano “promesso”! Giornata serena a tutti Il Coronavirus non è, purtroppo, un incubo finito e archiviato. E il comportamento dei cittadini può fare la differenza. In Italia, con l’arrivo dell’estate e la voglia (comprensibile) di ... Leggi su dilei

