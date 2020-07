Hearthstone: l'espansione Accademia di Scholomance introduce la doppia specializzazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) All'interno di Hearthstone arriverà una nuova espansione: chiamata "Accademia di Scholomance", il nuovo contenuto consta in 135 carte tra cui 40 introdurranno la doppia specializzazione. Oltre a questo sarà disponibile una nuova abilità chiamata "Impulso Magico" e carte con Rinvenimento che riducono il costo dal nome "Studi".Scholomance è la scuola fondata dall'astuto Kel'Thuzad, precedentemente vista all'interno di World Of Warcraft. In Hearthstone: Accademia di Scholomance vivremo un'esperienza molto più studentesca. Parlando nel dettaglio di doppia specializzazione, l'espansione introdurrà 10 abbinamenti di classe ed entrambe ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : In arrivo la doppia specializzazione con la nuova espansione di #Hearthstone. - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Con #Hearthstone si torna a scuola! #ScholomanceAcademy #trailer @hearthstone_it @Blizzard_Ent @PlayHearthstone https:/… - infoitscienza : Hearthstone: L’Accademia di Scholomance, l'anteprima della nuova espansione - DailyQuestIT : I giocatori sono stati velocissimi e hanno già scoperto tutte le abilità possibili dello Studente Fuori Sede, la pr… - badtasteit : #Hearthstone, L'Accademia di Scholomance: uno sguardo alle prime carte della nuova espansione -