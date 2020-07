Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans i nuovi episodi giovedì 16 luglio su Rai 2 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 le puntate del 16 luglio dalle 21:45 Prosegue il doppio appuntamento con la serialità action made in USA di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans con le puntate in prima visione per l’Italia. In entrambi i casi Rai 2 è in ritardo rispetto agli USA, su CBS negli USA Hawaii Five-0 è finita con la decima stagione lo scorso aprile mente NCIS New Orleans ha una sesta stagione già realizzata ed è stata rinnovata per una settima stagione. Giovedì 16 luglio l’appuntamento con Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans ... Leggi su dituttounpop

Summer__Light : Chiama il padre 'Benny' invece di papà, proprio come Grace chiama Danno 'Danno' in Hawaii Five O??????#ChicagoFire - piccolaHulk : RT @Lightwondale_: raga ma sono l’unica a vedere le serie poliziesche di rai 2? tipo hawaii five 0, ncis los angeles,cobra 11 IO LE AMO #ti… - twoghostvss : NO RAGA STO URLANDO STO GUARDANDO HAWAII FIVE-0 ED È PARTITA WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL JSJAKAKAKKAJSJS AAAAAAAA ED E… - CarlottaMiller_ : Senza paura the power baldanza agon Give me five hawaii 2001 - Lightwondale_ : raga ma sono l’unica a vedere le serie poliziesche di rai 2? tipo hawaii five 0, ncis los angeles,cobra 11 IO LE AMO #tiziaparty -

Ultime Notizie dalla rete : Hawaii Five Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans i nuovi episodi giovedì 9 luglio su Rai 2 Dituttounpop Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 le puntate del 16 luglio dalle 21:45

Prosegue il doppio appuntamento con la serialità action made in USA di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans con le puntate in prima visione per l’Italia. In entrambi i casi Rai 2 è in ritardo rispetto agl ...

News Serie TV

La serie è in sviluppo a Spectrum con Daniel Dae Kim tra i produttori. Dopo una parentesi estremamente gratificante nel mondo dei talent show, dove ha vinto America's Next Top Model e Ballando con le ...

Prosegue il doppio appuntamento con la serialità action made in USA di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans con le puntate in prima visione per l’Italia. In entrambi i casi Rai 2 è in ritardo rispetto agl ...La serie è in sviluppo a Spectrum con Daniel Dae Kim tra i produttori. Dopo una parentesi estremamente gratificante nel mondo dei talent show, dove ha vinto America's Next Top Model e Ballando con le ...