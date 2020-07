Harry infelice negli Usa sogna un ritorno in patria: 'Vorrei esserci al funerale della regina' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ad oltre tre mesi dalla Megxit, il principe Harry preoccupa i sudditi di Sua Maestà, che sono convinti che non se la stia passando proprio bene negli Stati Uniti. A questo proposito i tabloid inglesi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ad oltre tre mesi dalla Megxit, il principe Harry preoccupa i sudditi di Sua Maestà, che sono convinti che non se la stia passando proprio bene negli Stati Uniti. A questo proposito i tabloid inglesi ...Dove sta andando il principe Harry? È vero, come si dice in giro, che abbia «perso il bandolo della matassa», che sia «tormentato» e che le sue uscite pubbliche in questa fase di sospensione globale d ...