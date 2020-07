Guendalina Canessa Instagram, il décolleté fa capolino dalla salopette: «Affascinante!» (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello 7, Guendalina Canessa, ha condiviso su Instagram con i suoi oltre 647 mila followers il suo look del giorno. Un selfie allo specchio che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. L’outfit estivo e particolarmente “audace” di Guendalina non verrà dimenticato tanto facilmente. La salopette indossata senza maglietta né intimo ha regalato ottimi spunti alla fervida immaginazione dei suoi numerosi ammiratori. Le sue curve esplosive ogni volta catturano l’attenzione di tutti quanti. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da una marea like e commenti. Impossibili ignorare tanta innata sensualità. Leggi anche –> Guendalina ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Canessa «E il reggiseno?», Guendalina Canessa il décolleté fa capolino dalla salopette: «Affascinante!» UrbanPost Guendalina Canessa Instagram, il décolleté fa capolino dalla salopette: «Affascinante!»

L’ex concorrente del Grande Fratello 7, Guendalina Canessa, ha condiviso su Instagram con i suoi oltre 647 mila followers il suo look del giorno. Un selfie allo specchio che ha lasciato tutti quanti a ...

