Guarito nella zona rossa di Fondi due mesi dopo torna positivo al coronavirus (Di mercoledì 15 luglio 2020) Guarito nella zona rossa. È tornato positivo al Covid-19 a distanza di due mesi un settantanovenne dell’ex zona rossa di Fondi, Guarito dal coronavirus. L’anziano, residente nel Comune della provincia di Latina, attualmente si trova ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti, in attesa di essere sottoposto ad ulteriori esami. Un anziano dell’ex zona rossa di Fondi, Guarito dal coronavirus è tornato positivo a distanza di due mesi. Il settantanovenne residente nel Comune pontino, completamente negativo ai test per ... Leggi su limemagazine.eu

