Guardiola risponde a Klopp e Mourinho: “Se vogliono spiegazioni basta chiamarmi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La sentenza del TAS che di fatto riabilita in Champions il City non è andata giù né a Klopp né tantomeno a José Mourinho. L'allenatore dei Reds aveva parlato di un giorno negativo per il calcio, mentre Mou era stato più critico parlando di una decisione vergognosa.Guardiola: "Klopp E MOU MI CHIAMINO"caption id="attachment 928627" align="alignnone" width="300" Guardiola (getty images)/captionPep Guardiola aveva commentato la sentenza affermando che alcuni addetti ai lavori avrebbero dovuto chiedere scusa al City e ai microfoni di SkySport l'allenatore catalano ha risposto in maniera ironica ai colleghi: "Se vogliono parlarne, sono qui. La sentenza arriva da tre giudici indipendenti ed era chiara. Ma se ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Guardiola risponde a Klopp e Mourinho: 'Se vogliono spiegazioni basta chiamarmi' - - sportface2016 : #ManchesterCity, il tecnico Pep #Guardiola risponde al presidente de #LaLiga Javier #Tebas - TheCarlo_Kr : @_grazy87 Non ti risponde nemmeno al telefono Guardiola -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola risponde Guardiola risponde a Klopp e Mourinho: “Se vogliono spiegazioni basta chiamarmi” ItaSportPress Guardiola a muso duro con Klopp e Mourinho

La sentenza del CAS relativa al Manchester City fa discutere, Pep risponde alle provocazioni dei colleghi ... Ieri sia Klopp che Mourinho hanno usato parole dure. E Guardiola ha detto la sua.

Manchester City, Guardiola risponde a Tebas: “Tutto perfetto solo con decisioni a loro favore”

Il TAS di Losanna ha deciso di non estromettere il Manchester City dalle competizioni europee per le prossime due stagioni, infliggendo al club inglese soltanto una multa di 10 milioni di euro. Tale d ...

La sentenza del CAS relativa al Manchester City fa discutere, Pep risponde alle provocazioni dei colleghi ... Ieri sia Klopp che Mourinho hanno usato parole dure. E Guardiola ha detto la sua.Il TAS di Losanna ha deciso di non estromettere il Manchester City dalle competizioni europee per le prossime due stagioni, infliggendo al club inglese soltanto una multa di 10 milioni di euro. Tale d ...