Guardiola risponde a Klopp e Mourinho: «Possono chiamarmi, così gli spiego la sentenza del TAS» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ieri sia Mourinho che Klopp si sono espressi sulla sentenza del TAS che ha accolto il ricorso del Manchester City e cancellato il divieto di partecipazione del club alle coppe europee nelle prossime due stagioni. Klopp ha detto che non è stata una buona giornata per il calcio. Mourinho ha definito la sentenza la fine del Fair Play finanziario. Oggi Guardiola ha risposto ai colleghi a Sky Sports News. «Se vogliono parlare, sono qui. La sentenza dei tre giudici indipendenti è stata chiara. Ma, se lo desiderano, conoscono il mio numero di telefono, Possono chiamarmi e io posso spiegargliela. Non è affatto un problema. Ma penso che non ci sia molto da discutere perché la ... Leggi su ilnapolista

