Guardiola risponde a Klopp e Mou: «Se vogliono parlare della sentenza del TAS, sono qui» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pep Guardiola non ci sta a risponde a tono alle accuse di Klopp e Mourinho relative alla sentenza del TAS Pep Guardiola ha risposto alle frecciate lanciate da Jurgen Klopp e Josè Mourinho sulla sentenza del TAS nei confronti del City. Le sue parole a Sky Sports News. «Se vogliono parlare, sono qui. La sentenza dei tre giudici indipendenti è stata chiara. Ma, se vogliono, conoscono il mio numero di telefono, possono chiamarmi e io posso spiegargliela. Non è affatto un problema. Ma penso che non ci sia molto da discutere, perché la sentenza è chiara. Tutte le indiscrezioni sul fatto che stessimo mentendo o ... Leggi su calcionews24

salvatorecozza1 : RT @CalcioPillole: #ChampionsLeague Pep #Guardiola torna sulla sentenza del Tas che ha annullato l’esclusione dalla Champions del #Manche… - CalcioPillole : #ChampionsLeague Pep #Guardiola torna sulla sentenza del Tas che ha annullato l’esclusione dalla Champions del… - napolista : Guardiola risponde a Klopp e Mourinho: «Possono chiamarmi, così gli spiego la sentenza del TAS» A Sky Sports News:… - calciomercatoit : ???#ManchesterCity riammesso in Europa, #Guardiola risponde a #Mourinho e #Klopp - ItaSportPress : Guardiola risponde a Klopp e Mourinho: 'Se vogliono spiegazioni basta chiamarmi' - -