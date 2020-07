Grimaldi, Covid-free sia le navi passeggeri che quelle per le merci: ecco la certificazione del Rina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allo scopo di assicurare i più elevati standard di sicurezza sanitaria e offrire ai propri passeggeri ed equipaggi la serenità di un viaggio sicuro, il Gruppo Grimaldi ha introdotto a bordo delle proprie navi procedure organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19. Tali procedure, riconosciute dal Rina (il Registro navale italiano) conformi ai contenuti del Dpcm del 11 giugno scorso, riguardano le navi merci e quelle passeggeri del gruppo armatoriale partenopeo, operanti sulle rotte short sea e deep sea. In particolare, per quanto riguarda le navi passeggeri, tali procedure hanno come obiettivo primario l’applicazione di misure di prevenzione dal contagio ... Leggi su ildenaro

tempoweb : Jazmin Grace Grimaldi la prima figlia del principe #Alberto di #monaco sotto choc: è positiva al #COVID__19… - InfoMarittime : Le navi della flotta si allineano al decreto dell'11 giugno, implementando particolari protocolli sia per i passegg… - toninog2 : Fulvio Grimaldi: Sinergie: Covid 19 - Semplificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Grimaldi Covid Grimaldi, Covid-free sia le navi passeggeri che quelle per le merci: ecco la certificazione del Rina Il Denaro Grimaldi, Covid-free sia le navi passeggeri che quelle per le merci: ecco la certificazione del Rina

Allo scopo di assicurare i più elevati standard di sicurezza sanitaria e offrire ai propri passeggeri ed equipaggi la serenità di un viaggio sicuro, il Gruppo Grimaldi ha introdotto a bordo delle prop ...

Jazmin Grace Grimaldi, la prima figlia del principe Alberto di Monaco positiva al covid19: sono sotto choc

Jazmin Grace Grimaldi, la prima figlia del principe Alberto di Monaco, è risultata positiva al covid19. La notizia è stata diffusa dalla stessa Jazmin attraverso il suo profilo Instagram. La figlia ve ...

Allo scopo di assicurare i più elevati standard di sicurezza sanitaria e offrire ai propri passeggeri ed equipaggi la serenità di un viaggio sicuro, il Gruppo Grimaldi ha introdotto a bordo delle prop ...Jazmin Grace Grimaldi, la prima figlia del principe Alberto di Monaco, è risultata positiva al covid19. La notizia è stata diffusa dalla stessa Jazmin attraverso il suo profilo Instagram. La figlia ve ...