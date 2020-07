"Grazie Toninelli". Sui Benetton esplode il M5s: dopo il flop, parole sconcertanti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Soddisfazione generale per la resa notturna su Autostrade. Niente revoca della concessione ai Benetton, ma i 5 Stelle esultano. Corto circuito politico che si spiega, abbastanza banalmente, con il dovere morale di non "calare le braghe" di fronte ai propri elettori, spiazzati dalla soluzione della trattativa dopo giorno in cui i big grillini continuavano a ripetere il mantra "non cederemo di un millimetro". Il culmine del ridicolo lo raggiunge il capo politico del Movimento. Vito Crimi, costretto a metterci la faccia: "I Benetton escono da Autostrade per l'Italia ed entra lo Stato: quel che andava fatto è stato fatto. Le istituzioni - continua il viceministro all'Interno in una nota - hanno esercitato fino in fondo il loro ruolo, affinché l'interesse pubblico prevalesse sul privato. Abbiamo ottenuto un ... Leggi su liberoquotidiano

Jac875 : RT @Libero_official: #autostrade, niente revoca ai #Benetton. Ma #Crimi esulta: 'Risultato straordinario, merito del #M5s. Grazie #Toninell… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: #autostrade, niente revoca ai #Benetton. Ma #Crimi esulta: 'Risultato straordinario, merito del #M5s. Grazie #Toninell… - Libero_official : #autostrade, niente revoca ai #Benetton. Ma #Crimi esulta: 'Risultato straordinario, merito del #M5s. Grazie… - salvodorazio : grazie a Danilo Toninelli e al governo i Benetton sono fuori dal controllo di autostrade. - TTore58 : RT @simo2791: Grazie al #decretogenova del ministero a guida #Toninelli #m5s in due anni è stato realizzato il nuovo #pontedigenova di cui… -