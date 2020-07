Grave lutto per Lorella Cuccarini, una morte che la devasta. “Non posso crederci…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lorella Cuccarini, la notizia lascia la conduttrice senza parole. Galyn Görg, ballerina televisiva che ha partecipato a ‘Fantastico’ e al ‘Sandra e Raimondo Show’ &eGrave; venuta a mancare proprio ne giorno del suo 56° compleanno. Ancora non sono stati resi noti i motivi del decesso, e tra quanti piangono la dolorosa perdita, anche Lorella Cuccarini, che ha iniziato la sua amicizia con Galyn proprio sul palcoscenico di ‘Fantastico’. Non poteva che ricordarla proprio dove tutto ha avuto inizio. La foto ritrae la nota ballerina, showgirl e ora anche conduttrice, Lorella Cuccarini, accanto a Galyn Görg. Le due posano disinvolte e felici in una sala prove. Il viso di due ragazze giovanissime, con ancora tanti sogni di ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Grave lutto per Luca Dotto: è morta la madre, Guglielmina Sport Fanpage Travolti da un furgone tre giovanissimi sulla bici elettrica ad Andria: tutti morti. Il sindaco di Barletta: «Tragedia immane»

Incidente a Barletta, travolti da furgone mentre erano su una bici elettrica: morti tre giovani

