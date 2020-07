Golf – PGA Tour, Tiger Woods torna in campo nel Memorial Tournament (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tiger Woods torna in campo, cinque mesi dopo la sua ultima apparizione nel Genesis Open, per prendere parte al Memorial Tournament (16-19 luglio), uno degli eventi più prestigiosi nel calendario del PGA Tour, che si disputa sul percorso del Muirfield Village GC, a Dublin nell’Ohio, dove la scorsa settimana si è svolto il Workday Charity Open. Gara di gran livello anche economico. con un montepremi di 9.300.000 dollari, e naturalmente tecnico per un field da super spettacolo con diciassette dei primi venti del world ranking, tra i quali nove dei primi dieci (assente solo Adam Scott, che praticamente si è autoisolato in attesa di capire l’evolversi della pandemia). Inoltre presenti i sei vincitori delle gare che hanno segnato la ... Leggi su sportfair

