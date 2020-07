Goleade, tutti i dati dell’Atalanta. Bayern irraggiungibile, ma in Europa solo a Bergamo si sono segnati 7 gol (Di mercoledì 15 luglio 2020) I numeri dicono che non c’è più da stupirsi se l’Atalanta segna tre, quattro, cinque o sei gol. È quasi normalità. Come contro il Brescia, nonostante le assenze di Gollini, Toloi, Freuler, Hateboer, Gomez e Ilicic. Non è cambiato nulla ... Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Goleade tutti Juve nella tana del Sassuolo, goleada Atalanta che è seconda FIRSTonline Atalanta, Gasperini: "Non possiamo pensare allo Scudetto. In Champions possiamo dar fastidio"

Dobbiamo temere l'elemento sfortuna in questa fase".Poi sul Psg, prossimo avversario ai quarti di finale di Champions League: "Giocano due finali di coppa in Francia. Proveremo a contendere a Inter e ...

Atalanta, macchina da reti: le "goleade" della stagione

L’Atalanta di Gasperini non si ferma più. Nell’anticipo della 33esima giornata i nerazzuri hanno dominato e vinto il derby contro il Brescia con il risultato di 6-2. La vittoria sulle le “rondinelle” ...

