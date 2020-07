Gli Infedeli, da oggi su Netflix Scamarcio e Mastandrea, eterni maschi italiani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli Infedeli di Stefano Mordini, prodotto da Lebowski, Indigo Film, HT Film con Rai Cinema, da oggi è disponibile su Netflix. È un progetto voluto da Riccardo Scamarcio, che oltre a esserne protagonista insieme a Valerio Mastandrea e Massimiliano Gallo ne è anche il coproduttore e cosceneggiatore (insieme al regista e Filippo Bologna). È stata sua infatti l’idea di acquisire i diritti di un film di buon successo francese del 2012, Les Infidèles con Jean Dujarden e Gilles Lellouche, e immaginarne un remake in salsa italiana. Negli ultimi anni quello dell’adattamento di un film francese è diventato quasi un sottogenere per il nostro cinema, visti anche gli ottimi esiti al botteghino, come per Benvenuti al Sud tratto da Giù Al Nord. Ma i casi ... Leggi su optimagazine

