Gli errori del governo: così rischia di svendere l’Italia (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’offensiva della Francia sui gioielli industriali italiani, il grande gioco di Germania e Cina su Aspi (Autostrade dell’Italia), l’ombra della Nuova Via della Seta che si estende sul Paese. Giuseppe Conte, sotto pressione, è alle prese con tre fronti caldissimi da tenere a bada per evitare il patatrac in un momento cruciale. Le parole di … Gli errori del governo: così rischia di svendere l’Italia InsideOver. Leggi su it.insideover

amnestyitalia : Se gli operatori sanitari e i lavoratori dei servizi essenzali non sono al sicuro, non lo è nessuno. La mancata pro… - ilfoglio_it : Dopo le dimissioni di #BariWeiss anche Andrew Sullivan annuncia il suo addio al #NewYorkTimes Due anni fa il Foglio… - CardRavasi : Gli errori, come pagliuzze, galleggiano sulla superficie; chi cerca perle deve tuffarsi nel profondo (John Dryden) - Ryos_27 : @marco9894 @Inter A Valero non vorrò mai male, giocatore tecnico ed intelligente che ha più volte tenuto in piedi l… - successiEuropei : @laura_maffi I miei erano i 5S PRE-4Marzo2018...ed infatti i BENETTON non sono fuori! SVEGLIA! Riconoscere gli erro… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli errori Commercio, l'Associazione "Scafati Cresce", “Dobbiamo evitare gli errori del passato" Ansa Quelli della notte

Di certo quel genio di Renzo Arbore, mai avrebbe pensato che la sua trasmissione, un successone incredibile degli anni 80, avrebbe dato spunto ai comportamenti di un governo e di una maggioranza per a ...

Il Passo Possibile: "Amministrazione comunale inadeguata, è il momento di costruire una valida alternativa"

"A ormai tre anni dalle scorse elezioni, la nostra città si ritrova a prendere atto del fallimento politico e amministrativo della maggioranza di centrodestra, fatto di errori, litigi, personalismi e ...

Di certo quel genio di Renzo Arbore, mai avrebbe pensato che la sua trasmissione, un successone incredibile degli anni 80, avrebbe dato spunto ai comportamenti di un governo e di una maggioranza per a ..."A ormai tre anni dalle scorse elezioni, la nostra città si ritrova a prendere atto del fallimento politico e amministrativo della maggioranza di centrodestra, fatto di errori, litigi, personalismi e ...