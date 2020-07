Gli effetti del negazionismo negli Usa: ci sono oltre 60mila casi al giorno, la California richiude tutto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Trump e i negazionisti del Covid, tra cui Salvini, che dice 'basta' al distanziamento sociale, sono pericolosi. E lo dimostrano i numeri del Coronavirus negli Stati Uniti, dove una politica acchiappa ... Leggi su globalist

EleonoraEvi : Bene che la #CommissioneUE inviti gli Stati a non concedere aiuti alle aziende che hanno sedi nei #paradisifiscali.… - LaStampa : L’ex magistrato Caselli dopo una vita a combattere le mafie mette in guardia sugli effetti del Coronavirus: «Solo c… - fattoquotidiano : Altro che donazione. Secondo la procura di Milano i camici e il materiale medico offerti alla Regione Lombardia dur… - monicaognitanto : RT @Terra_Pianeta: Il 2020 credo voglia superare i record di eventi atmosferici estremi, o perlomeno molto aggressivi ?? E oggi a subirne g… - xo_camilla_ox : RT @Sorreyy: comunque dovremmo normalizzare avere amici a distanza e soprattutto parlarne come se fossero amici a tutti gli effetti, certa… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Bari, metri di spiaggia mangiati dal mare: ecco gli effetti delle mareggiate a San Girolamo Borderline24 - Il giornale di Bari Arzachena, riqualificazione dell'area di Cala Battistoni: firmato il protocollo

E' stato firmato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Arzachena per la valorizzazione e la riqualificazione turistico-culturale dell'area che ospi ...

Coronavirus, "attenzione all'effetto cocktail"

Nel prossimo autunno in Europa "potremmo incontrare l'effetto cocktail tra il ciclo dell'influenza stagionale e quello della Covid-19. Non lo abbiamo incontrato questa primavera e nella comunicazione ...

