Giuntoli frena su Osimhen: la mossa dell’attaccante spiazza il Napoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ prima del fischio iniziale della sfida contro il Bologna. Victor Osimhen sembrava ad un passo dal Napoli, eppure qualcosa nell’affare si è bloccato rispetto a quanto sostengono alcuni tra i principali esperti di calciomercato. L’ostacolo al passaggio dell’attaccante nigeriano in azzurro sono i suoi procuratori, che continuano a premere affinché l’attaccante ascolti altre offerte. “Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen – così il direttore sportivo del Napoli -. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile”. ... Leggi su anteprima24

sscalcionapoli1 : Giuntoli frena su Osimhen: 'Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa' #ForzaNapoliSempre… - RosarioSelo : @SpudFNVPN Giuntoli frena su Osimhen: 'Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa' - tuttonapoli : Giuntoli frena su Osimhen: 'Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa' - infoitsport : La Roma torna su Milik, Il Mattino: scambio alla pari con Under, Giuntoli frena tutto. Spuntano due alternative nel… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli frena Osimhen al Napoli, Giuntoli frena: "Nessuna trattativa o accordo" Goal.com Giuntoli frena su Osimhen: "Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa"

"Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile". A dirlo è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del ...

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli rifiuta lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under con la Roma

Lo scambio alla pari è stato subito frenato dal direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. Più facile arrivare a Jordan Veretout. Nei prossimi giorni sarà in Italia l’agente di Cengiz Under, Fali ...

"Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile". A dirlo è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del ...Lo scambio alla pari è stato subito frenato dal direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. Più facile arrivare a Jordan Veretout. Nei prossimi giorni sarà in Italia l’agente di Cengiz Under, Fali ...