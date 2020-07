Ginevra Pisani cerca rifugio | Debolezza nascosta per l’ex di Uomini e Donne (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ginevra Pisani cerca rifugio e conforto in un cibo particolarmente goloso: la pizza. Scopriamo la Debolezza nascosta dell’ex di Uomini e Donne. È passato davvero molto tempo da quando la giovanissima Ginevra Pisani fece battere il cuore del tronista, Claudio D’Angelo. Tra i due c’era una differenza d’età non trascurabile, ma nulla ha potuto fermare … L'articolo Ginevra Pisani cerca rifugio Debolezza nascosta per l’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra Pisani Ginevra Pisani fuori contesto | L’ex di Uomini e Donne contro le colleghe influencer MeteoWeek