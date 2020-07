Giletti, minacce dei boss mafiosi: “Preoccupante silenzio istituzioni” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Di recente sarebbero emerse le parole di Filippo Graviano, boss mafioso che in data 11 maggio avrebbe affermato: “Quell’uomo… di Giletti e quel… di Di Matteo stanno scassando la minchia“. A rivelare il retroscena, scrive Repubblica, è il giornalista Lirio Abbate nel suo nuovo libro U siccu. Ora Giletti commenta: “Quello che pesa è il silenzio delle … L'articolo Giletti, minacce dei boss mafiosi: “Preoccupante silenzio istituzioni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

