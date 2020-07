Gigi D’Alessio come Anna Tatangelo: canzoni e Napoli li tengono uniti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le strade dell’amore si sono divise, non quelle della musica: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo – strano ma vero – hanno deciso di lanciare due tormentoni estivi che hanno tanto in comune. Lei è stata la prima a farlo, decidendo di dare una nuova immagine di sé: ha persino cancellato tutte le sue foto di … L'articolo Gigi D’Alessio come Anna Tatangelo: canzoni e Napoli li tengono uniti proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Cumpagna Mia di Gigi D Alessio! Sintonizzati ora. - hjartaika : perché alla mummia parlante non editate un AAAA di albano e gigi d’alessio - verenagaultier : RT @deanelaveau: @verenagaultier quanto sei delicata con tutto questo bianco sembri un fiocco di neve in piena estate come cantava gigi d’a… - WebradioFinance : Ora in onda Gigi D'Alessio, Giusy Ferreri - Non solo parole su Webradio Finance - deanelaveau : @verenagaultier quanto sei delicata con tutto questo bianco sembri un fiocco di neve in piena estate come cantava gigi d’alessio -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV