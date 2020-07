Giancarlo Magalli non tace | Una nuova bomba contro Adriana Volpe (Di mercoledì 15 luglio 2020) La diatriba tra i due conduttori, ex colleghi Rai, prosegue senza sosta e questa volta Giancarlo Magalli non tace. La battaglia, divenuta anche legale, tra i due conduttori Rai, ex colleghi del programma ‘I Fatti Vostri’, prosegue incessante: dopo l’ultimo post pubblicato su Instagram da Adriana Volpe, nell’intervista al settimanale NuovoTv Giancarlo Magalli non tace. … L'articolo Giancarlo Magalli non tace Una nuova bomba contro Adriana Volpe proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - louiscyfere : Giancarlo Magalli spiega perché non ha voluto il confronto tv con Adriana Volpe: 'No volevo metterla in difficoltà' - Notiziedi_it : Adriana Volpe parla degli ascolti di Ogni Mattina e replica a Giancarlo Magalli - infoitcultura : Giancarlo Magalli sulla lite con Adriana Volpe: 'Basta! Non se ne può più' -