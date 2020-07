Germania, vicino il ritorno dei tifosi allo stadio: apertura da parte della Federazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Federazione tedesca ha aperto alla possibilità di far tornare i tifosi allo stadio a partire dalla prossima stagione La Federazione tedesca ha aperto alla possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi per la prossima stagione. La DFL ha inviato ai club di Bundesliga e Zweite Bundesliga, infatti, le linee guida in vista della prossima stagione con l’intento di rendere nuovamente possibile lo svolgimento delle partite con il pubblico. Ovviamente non si tratterebbe di un’apertura totale degli impianti ma solo parziale. Il protocollo è stato già presentato al Ministero Federale della Salute per essere valutato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

