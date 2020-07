Georgina Rodriguez: glutei come bombe atomiche durante il workout (Di mercoledì 15 luglio 2020) Georgina Rodriguez, i glutei esplodono dentro i leggings rosa confetto, complice la posizione scabrosa e l’inquadratura di spalle che, davvero, lasciano poco spazio alla immaginazione! Lady CR7 fa ‘ballare’ il suo prominente lato B a suon di musica e lo dimostra nel video social condiviso nelle scorse ore. Su Instagram il fondoschiena della compagna di Cristiano Ronaldo è bollente e peccaminoso, inquadrato a distanza ravvicinata. La modella 26enne, compagna del campione di calcio di fama internazionale, si diverte a muovere i glutei in maniera alternata seguendo il ritmo della musica in sottofondo. Risultato? Migliaia di like e quasi 10 milioni di visualizzazioni! glutei come bombe atomiche durante il ... Leggi su urbanpost

Georgina Rodriguez i glutei esplodono dentro i leggings rosa confetto, complice la posizione scabrosa e l’inquadratura di spalle che, davvero, lasciano poco spazio alla immaginazione!

CR7 nei guai, il figlio guida una moto d'acqua a 10 anni

Cristiano Ronaldo nei guai. Il figlio del cinque volte pallone d'oro è stato ripreso da Elma Aveiro, sorella di CR7, mentre guidava una moto d'acqua a soli 10 anni in un tranquillo pomeriggio di relax ...

