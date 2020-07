George Clooney papà single senza Amal (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non trascorrerà le ferie sul lago di Como con tutta la famiglia? Niente vacanze italiane per Geoprge Clooney? E' la prima volta che l'attore americano abbandona il Lario e resta a Los Angeles dove ... Leggi su tgcom24.mediaset

Non trascorrerà le ferie sul lago di Como con tutta la famiglia? Niente vacanze italiane per Geoprge Clooney? E’ la prima volta che l’attore americano abbandona il Lario e resta a Los Angeles dove par ...

Elisabetta Canalis bagnata tra le onde del mare, curve esagerate da batticuore: «C’hai due bombe!»

Elisabetta Canalis vanta numerosi flirt interessanti, tra cui George Clooney, ma è stato il chirurgo Brian Perri a rubare il suo cuore. I due fanno coppia fissa dal 2012 e nel 2015 è nata anche ...

Elisabetta Canalis vanta numerosi flirt interessanti, tra cui George Clooney, ma è stato il chirurgo Brian Perri a rubare il suo cuore. I due fanno coppia fissa dal 2012 e nel 2015 è nata anche ...