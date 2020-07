Genitori di 13enne transgender in Tribunale: chiedono cambio nome e sesso (Di mercoledì 15 luglio 2020) I Genitori di un 13enne transgender si sono rivolti al Tribunale di Ravenna per ottenere il cambio nome del figlio e il nulla osta per l’intervento chirurgico, al fine di portare a compimento il cambio sesso, che comunque non avverrà prima dei 18 anni. I Genitori di un ragazzo di 13 anni transgender si sono … L'articolo Genitori di 13enne transgender in Tribunale: chiedono cambio nome e sesso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sui banchi di scuola elementare aveva già capito che il suo desiderio era quello di essere donna. Poi a 12 anni aveva deciso di rompere il silenzio e dire coraggiosamente a tutti che il suo nome non e ...

