Genitori coprono la targa dedicata al figlio nel parco del degrado. Baglio, Pd,: 'Mozione per ripristinare la manutenzione' (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'Quello che sta accadendo nel IX Municipio è riprovevole. Il parco giochi intitolato a Riccardo Cino, ragazzo di 15 anni che nel 2002 ha perso la vita in un tragico incidente, è nel completo degrado'. ... Leggi su leggo

