Genitori chiedono al tribunale di cambiare sesso al figlio 13enne (Di mercoledì 15 luglio 2020) Valentina Dardari L’operazione potrà avvenire solo con la maggiore età. I Genitori hanno chiesto anche di dare un nome femminile al ragazzino: Greta Ecco la storia di due Genitori che hanno capito la vera natura di loro figlio e stanno cercando in tutti i modi di aiutarlo e assecondarlo. Tanto da decidere di rivolgersi al tribunale per chiedere un intervento chirurgico per cambiare sesso al 13enne. La legge però vieta operazioni del genere su minori: il ragazzino dovrà aspettare quindi la maggiore età. Intanto però mamma e papà hanno chiesto anche di poter dare un nome femminile a loro figlio. Una pm sarebbe d’accordo con loro. Alla prima udienza, erano presenti i ... Leggi su ilgiornale

