Gdo, Multicedi e Gruppo Arena danno vita a Decò Italia: al timone Mario Gasbarrino e Gabriele Nicotra (Di mercoledì 15 luglio 2020) Multicedi e Gruppo Arena, aziende di supermercati leader in Campania ed in Sicilia che fanno parte del Gruppo Vegè, danno vita a Decò Italia, Società Consortile con sede a Milano. La nascente Società è partecipata in maniera paritetica dai 2 soci ed ha l’obiettivo di realizzare, sviluppare e gestire tutto il Mondo delle Marche Private per gli oltre 700 punti vendita dei 2 gruppi. La scelta del brand Decò Italia e della sede della nascente Consortile, si legge in una nota, testimoniano la volontà di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo nazionale e favorire la crescita delle aziende consorziate, che ad oggi vantano un ruolo di primo piano nel settore della Gdo nel centro-sud ... Leggi su ildenaro

