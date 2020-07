Gazidis fissa l’obiettivo: “Riportare il Milan ai vertici del calcio europeo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'Europa dista solamente 4 punti e Pioli vuole conquistarla. L'allenatore rossonero è stato autore di una ripresa ottima della sua squadra che è tornata a lottare per le posizioni che contano. Nonostante le buone prestazioni, la dirigenza ha scelto Rangnick come nuovo allenatore e il tedesco diventerà inoltre il nuovo direttore tecnico scalzando Paolo Maldini.L'OBIETTIVO DI Gazidiscaption id="attachment 992289" align="alignnone" width="300" Gazidis (Getty Images)/captionL'autore del disegno Milan è senz'altro Gazidis che a margine dell'AC Milan Business Forum ha chiarito i suoi obiettivi: "Abbiamo trascorso momenti difficili dovuti alla pandemia e al lockdown ma adesso ci siamo scoperti più forti, grazie a passione, consapevolezza e sacrificio. Stiamo lavorando ... Leggi su itasportpress

