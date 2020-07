Gattuso: 'Punto guadagnato. Con prestazioni così non andiamo lontano' (Di mercoledì 15 luglio 2020) ' E' un Punto guadagnato per quanto fatto oggi. Con prestazioni come queste non andiamo lontano '. così Gennaro Gattuso ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Bologna. ' ... Leggi su napolitoday

