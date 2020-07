Galyn Gorg morta nel giorno del compleanno: la ballerina di ‘Fantastico 6’ aveva 56 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) È morta nel giorno del suo 56esimo compleanno l’attrice e ballerina Galyn Gorg. L’artista di origini americane era diventata popolare da noi grazie alla partecipazione a Fantastico 6, e per essere stata nel cast del varietà del 1987 ‘Sandra e Raimondo Show’. A dare la notizia della scomparsa sui social il collega coreografo Steve la Chance. «Ti ricorderò così… dancing with the Angels. R.I.P.», ha postato il ballerino. leggi anche l’articolo —> Uomini e Donne settembre 2020, in onda solo due giorni a settimana: ecco perché Galyn Gorg morta nel giorno del compleanno: la ballerina di ... Leggi su urbanpost

