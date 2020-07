Gaia e Irama di nuovo insieme, vicinissimi alla sfilata: grande entusiasmo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Credevate che non avremmo più parlato di Irama e Gaia insieme? Questi due nomi nello stesso articolo? Ebbene, dovrete ricredervi, perché la loro vicinanza, durante la sfilata di Etro, ha fatto molto chiacchierare. I fan di entrambi si sono fatti sentire su Twitter senza riuscire a trattenere l’entusiasmo! Ancora prima che venissero svelate le squadre … L'articolo Gaia e Irama di nuovo insieme, vicinissimi alla sfilata: grande entusiasmo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

_wandervlust : RT @xxxmelancolie: Storia di Gaia dove urla Filippo e Irama manda i bacini comparendo dal nulla - xxxmelancolie : Storia di Gaia dove urla Filippo e Irama manda i bacini comparendo dal nulla - Carmen31603494 : Raga tutti ad ascoltare #Galileo forzaaaaa...dobbiamo portare #CarmenFerreri dove nessuno se lo aspettaaaa. #carmen… - Ale_c1899 : Io lo so che prenderò un palo Lo so Ma se Filippo ci caccia un feat con Gaia potrei volare nell'iperspazio #irama - StrizziV : RT @gibzayn: Irama che manda i baci a Gaia aiutooo ???? i miei fr?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Irama

Gossip e Tv

Credevate che non avremmo più parlato di Irama e Gaia insieme? Questi due nomi nello stesso articolo? Ebbene, dovrete ricredervi, perché la loro vicinanza, durante la sfilata di Etro, ha fatto molto c ...La musica dal vivo ha una data: il 9 Settembre 2020. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE”, in diretta dall’Arena di Verona in Radiovisione s ...