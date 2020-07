Gabriele Mainetti: "il mio prossimo film sarà un horror" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti, ha rivelato durante l'intervista all'UltraPop Festival che il suo prossimo film sarà un horror a tema religioso come L'Esorcista. Un altro scoop emerso nel nostro Ultrapop Festival: Gabriele Mainetti ha rivelato che il suo prossimo film potrebbe proprio essere un film horror a tema religioso che progetta da un po'. Ciò che ha rivelato sul nostro canale twitch Gabriele Mainetti è una notizia interessante:"Io ho fatto la tesi di laurea su come gli zombie cambiavano dopo le torri gemelle, ipotizzando la fine del post moderno" - ha esordito Mainetti - "Io ho un ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gabriele Mainetti: 'il mio prossimo film sarà un horror' - clikservernet : UltraPop Festival, Gabriele Mainetti ospite in diretta su Twitch - Noovyis : (UltraPop Festival, Gabriele Mainetti ospite in diretta su Twitch) Playhitmusic - - ValerioMoggia : @gippu1 Per il grande pubblico, conviene più guardare a Gabriele Mainetti, Fabio Guaglione & Fabio Resinaro, o Matteo Rovere. - arzigogolato_ : Lo chiamavano Jeeg Robot // dir. Gabriele Mainetti (2015) -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Mainetti UltraPop Festival, Gabriele Mainetti ospite in diretta su Twitch Movieplayer.it Gabriele Mainetti: "il mio prossimo film sarà un horror"

Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti, ha rivelato durante l'intervista all'UltraPop Festival che il suo prossimo film sarà un horror a tema religioso come L'Esorcista. NOTIZIA di ...

UltraPop Festival: il programma del 15 luglio, tra Paper Mario e Mainetti 0

Il programma del terzo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 15/07/2020 Il prog ...

Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti, ha rivelato durante l'intervista all'UltraPop Festival che il suo prossimo film sarà un horror a tema religioso come L'Esorcista. NOTIZIA di ...Il programma del terzo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 15/07/2020 Il prog ...