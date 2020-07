Frode fiscale con false fatturazioni: GdF sequestra beni per 3,8 milioni di euro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cronaca di Napoli: la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 3,8 milioni di euro a una società che aveva realizzato una Frode fiscale mediante false fatturazioni e indebite compensazioni. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea, ha eseguito, tra le province di … Leggi su 2anews

piersileri : Miravano ai contributi #Covid del #decretorilancio , sottraendo risorse ai cittadini. Una maxi frode compiuta da pe… - marcotravaglio : LA PISTOLA FUMANTE Da quando, il 1° agosto 2013, la sezione Feriale della Cassazione da lui presieduta condannò def… - GDF : GdF #Padova, #frode fiscale internazionale nelle importazioni di #autovetture di #lusso: sequestrati beni per 2 mln… - DanielePiatti : RT @janavel7: 'La ‘ndrangheta si è fatta assegnare i fondi Covid-19: maxi frode fiscale, 8 arresti' (dal Corriere). 1- Non fatelo sapere ag… - TheRenry : RT @OrNella645587: Il condannato per falso in bilancio per evasione fiscale per omicidio colposo lesioni (amianto Olivetti)... approva l'un… -