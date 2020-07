#FreeBritney, movimento per liberare Britney Spears dal padre: nuovi dubbi “commenti cancellati dai post” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nelle passate ore è esploso con sempre maggiore forza il #FreeBritney, movimento per liberare Britney Spears dal padre. Dopo i tracolli dell’artista, il tribunale ha affidato la tutela al genitore che però, secondo alcune teorie complottiste ora alimentate da sempre più prove, si sarebbe trasformato in una sorta di “padre padrone” costringendo Britney a sottostare... L'articolo #FreeBritney, movimento per liberare Britney Spears dal padre: nuovi dubbi “commenti cancellati dai post” proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

Ultime Notizie dalla rete : #FreeBritney movimento "Liberate Britney Spears dal padre": nasce il movimento per salvare la popstar

Si chiama #FreeBritney il movimento che ha preso piede su Twitter con lo scopo di liberare Britney Spears. L’artista è infatti perennemente sottoposta al padre che ne amministra tutto il patrimonio: d ...

Britney Spears controllata dal padre-padrone: ecco come vive la popstar (e chi sostiene il movimento per ‘liberarla’)

La storia professionale e umana di Britney Spears ha dell’incredibile. Una delle popstar più amate della musica internazionale ha vissuto momenti davvero difficili, dovuti al successo ed alla notoriet ...

