Francia | arrestato uno dei 10 pedofili più pericolosi del mondo

È uno dei dieci criminali sessuali più ricercati del mondo: un uomo di 40 anni è stato arrestato lunedì scorso vicino a Bordeaux, nella Francia sud occidentale. Lo ha annunciato il procuratore di Bordeaux, Frederique Porterie, secondo cui il sospetto sembra avere avuto «un ruolo attivo nella produzione di immagini e video di pornografia infantile». Dopo essere stato interrogato, l'uomo, che è stato anche accusato dello stupro di un minore e di incesto ai danni di una ragazzina quindicenne, ha ammesso le accuse contro di lui.

