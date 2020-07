Franceschini e Conte: entrambi delusi, entrambi contenti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Luigi Di Maio a parte, alla fine tutti i ministri del M5s se ne sono rimasti lì, nel riflesso ambrato dell'alba che colorava il cortile di Palazzo Chigi, a fare i complimenti a Giuseppe Conte. "Hai visto come ha annichilito Dario?", si dicevano tra loro. Dario, che nella fattispecie è Franceschini. Leggi su ilfoglio

All’apparenza, non è successo nulla. Anzi, meno di nulla. Uno stringato comunicato, a stento ripreso dalle agenzie di stampa, avvertiva, ieri pomeriggio, che “slitta” il timing della riforma della leg ...Passo indietro dei Benetton che apre all’accordo su Autostrade per l’Italia. L’ultima trattativa tra il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e i Benetton si consuma nella notte, nel c ...